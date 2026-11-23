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23.11.2026 06:31:29
Safe Lane Gaming Registered B präsentierte Quartalsergebnisse
Safe Lane Gaming Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Safe Lane Gaming Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,700 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Safe Lane Gaming Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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