Safe Lane Gaming Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Safe Lane Gaming Registered B hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Safe Lane Gaming Registered B ein Ergebnis je Aktie von -1,930 SEK vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 48,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,5 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,9 Millionen SEK.

Safe Lane Gaming Registered B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,590 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -6,350 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,12 Prozent zurück. Hier wurden 17,73 Millionen SEK gegenüber 24,00 Millionen SEK im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at