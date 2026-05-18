Safe Pro Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Safe Pro Group präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Safe Pro Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 577,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at