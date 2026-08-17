Safe Pro Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Safe Pro Group präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1377,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at