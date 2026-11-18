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18.11.2026 06:31:28
Safe Pro Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Safe Pro Group veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 2,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Safe Pro Group 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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