Safe Pro Group veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 2,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Safe Pro Group 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at