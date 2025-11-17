|
17.11.2025 06:31:29
Safe Pro Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Safe Pro Group hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 69,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Safe Pro Group 0,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
