17.11.2025 06:31:29
Safello Group Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Safello Group Registered stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 168,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Safello Group Registered einen Umsatz von 143,8 Millionen SEK eingefahren.
