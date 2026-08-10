Safello Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Safello Group Registered hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,36 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 87,6 Millionen SEK, gegenüber 134,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at