Safetech Innovations: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Safetech Innovations hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Safetech Innovations hat ein EPS von 0,02 RON vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 RON auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,4 Millionen RON generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,1 Millionen RON ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at