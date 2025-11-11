|
Safetech Innovations informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Safetech Innovations hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 RON präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Safetech Innovations ein EPS von 0,010 RON je Aktie vermeldet.
Safetech Innovations hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,6 Millionen RON abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,5 Millionen RON erwirtschaftet worden waren.
