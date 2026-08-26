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26.08.2026 06:31:28
Safetech Innovations informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Safetech Innovations hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,03 RON beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Safetech Innovations 0,010 RON je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Safetech Innovations im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,6 Millionen RON. Im Vorjahresviertel waren 9,8 Millionen RON in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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