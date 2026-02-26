26.02.2026 06:31:29

Safetech Innovations stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Safetech Innovations hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 RON beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 RON je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 8,7 Millionen RON in den Büchern – ein Minus von 28,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Safetech Innovations 12,1 Millionen RON erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,070 RON. Im Vorjahr waren 0,120 RON je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 17,16 Prozent auf 42,88 Millionen RON. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 35,52 Millionen RON gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,080 RON geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 42,00 Millionen RON taxiert.

