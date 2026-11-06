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06.11.2026 06:31:28
Safety Insurance Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Safety Insurance Group lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Safety Insurance Group 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 327,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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