Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|
05.08.2026 22:56:24
Safety Insurance Group Inc Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Safety Insurance Group Inc (SAFT) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $34.517 million, or $2.36 per share. This compares with $28.937 million, or $1.95 per share, last year.
Excluding items, Safety Insurance Group Inc reported adjusted earnings of $29.674 million or $2.03 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $325.682 million from $316.344 million last year.
Safety Insurance Group Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.517 Mln. vs. $28.937 Mln. last year. -EPS: $2.36 vs. $1.95 last year. -Revenue: $325.682 Mln vs. $316.344 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Safety Insurance Group Inc.
Analysen zu Safety Insurance Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Safety Insurance Group Inc.
|103,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.