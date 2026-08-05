Safety Insurance Group Inc Profit Rises In Q2

(RTTNews) - Safety Insurance Group Inc (SAFT) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $34.517 million, or $2.36 per share. This compares with $28.937 million, or $1.95 per share, last year.

Excluding items, Safety Insurance Group Inc reported adjusted earnings of $29.674 million or $2.03 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.0% to $325.682 million from $316.344 million last year.

Safety Insurance Group Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $34.517 Mln. vs. $28.937 Mln. last year. -EPS: $2.36 vs. $1.95 last year. -Revenue: $325.682 Mln vs. $316.344 Mln last year.