Safety Insurance Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Safety Insurance Group hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Safety Insurance Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,99 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 315,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Safety Insurance Group einen Umsatz von 300,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at