Safety Insurance Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Safety Insurance Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 325,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Safety Insurance Group 315,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at