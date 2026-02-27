|
Safety Insurance Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Safety Insurance Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte Safety Insurance Group einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 315,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,70 USD gegenüber 4,78 USD im Vorjahr.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,37 Prozent auf 1,25 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
