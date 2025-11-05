Safety Insurance Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Safety Insurance Group präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 326,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 294,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at