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02.06.2026 06:31:29
Saffron Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Saffron Industries lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,05 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 57,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,8 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,19 INR. Im letzten Jahr hatte Saffron Industries einen Gewinn von 3,91 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 68,64 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Saffron Industries einen Umsatz von 63,21 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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