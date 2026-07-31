Saffron Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Saffron Industries hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Saffron Industries im vergangenen Quartal 10,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 65,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saffron Industries 31,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at