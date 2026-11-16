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16.11.2026 06:31:29
Safie gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Safie hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Safie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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