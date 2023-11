SAFRAN-Aktie freundlich: Neue Aufträge in Milliardenhöhe von Emirates

SAFRAN wird die neue Emirates-Flotte aus Airbus A350 und Boeing 777X-9 sowie die bereits im Einsatz befindlichen Boeing 777-300 mit neuen Sitzen ausstatten. Der Auftrag umfasst sowohl Sitze für die Business Class als auch für die Premium Economy und Economy Class.

Am Tag zuvor hatte die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai angekündigt, 95 Großraumflugzeuge von Boeing zu kaufen, um ihre Flotte von Langstreckenflugzeugen in den kommenden Jahren zu erweitern und der steigenden Nachfrage nach weltweiten Reisen gerecht zu werden.

In Paris steigt die SAFRAN-Aktie zeitweise um 0,74 Prozent auf 156,24 Euro.

TOULOUSE (Dow Jones)