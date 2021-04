SAFRAN-Aktie gefragt: SAFRAN bestätigt trotz Umsatzrückgang Jahresprognose

Das französische Luft- und Raumfahrtunternehmen meldete einen bereinigten Nettoumsatz von 3,34 Milliarden Euro, ein Rückgang von 38 Prozent zum Vorjahr. Organisch sank der bereinigte Umsatz um 35 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Sparte Flugzeuginnenausstattung - die am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen war - erlitt mit einem organischen Umsatzrückgang von 52 Prozent den größten Einbruch. In der Antriebssparte für die Luft- und Raumfahrt, dem umsatzstärksten Geschäftsbereich von SAFRAN, sank der bereinigte Umsatz organisch um 34 Prozent.

"Die Umsatzschwäche im ersten Quartal spiegelt die Verschlechterung des Verkehrsaufkommens im Januar und Februar wider, während der März Anzeichen einer Verbesserung zeigte", sagte SAFRAN-Chef Olivier Andries.

SAFRAN bestätigte seinen Ausblick für 2021, der einen organischen Rückgang des bereinigten Umsatzes im niedrigen einstelligen Bereich vorsieht.

An der EURONEXT in Paris gewinnt die SAFRAN-Aktie am Morgen 0,88 Prozent auf 121,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)