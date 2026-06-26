SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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Milliarden-Deal 26.06.2026 15:46:42

SAFRAN-Aktie im Minus: Übernahme-verhandlungen zu Exail Technologies

SAFRAN-Aktie im Minus: Übernahme-verhandlungen zu Exail Technologies

SAFRAN ist in exklusive Verhandlungen mit der Familie Gorge eingetreten, um deren Anteil am französischen Unternehmen Exail Technologies zu erwerben.

Das Angebot bewerte Exail Technologies mit rund 2,19 Milliarden Euro.

Die Gespräche konzentrierten sich dem französischen Zulieferer für die Luft- und Raumfahrtindustrie zufolge auf einen Angebotspreis von 128,50 Euro je Aktie für Exail, das auf maritime Robotik und Navigationssysteme spezialisiert ist. Die Familie Gorge hält laut Euronext einen Anteil von rund 43,9 Prozent an Exail.

Die Aktien von SAFRAN geben um mehr als 2 Prozent nach, während die Aktien von Exail nach einem Anstieg von fast 20 Prozent vom Handel ausgesetzt wurden. Es gebe keine Garantie, dass eine Einigung erzielt werde, teilte SAFRAN mit. Die Aktien von Exail hatten am Donnerstag zum Handelsschluss bei 93,50 Euro notiert.

An der Euronext Paris fällt die SAFRAN-Aktie zeitweise um 2,737 Prozent auf 334,00 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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Exail Technologies 113,80 24,99% Exail Technologies
SAFRAN S.A. 328,50 -4,17% SAFRAN S.A.

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