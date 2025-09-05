SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

Teilbereich 05.09.2025 08:43:40

SAFRAN-Aktie: SAFRAN denkt über Verkauf einzelner Geschäftsbereiche nach

Der französische Luftfahrttechnikkonzern SAFRAN prüft nach Informationen der Financial Times derzeit Optionen für den Verkauf eines Teils seines Geschäftsbereichs Flugzeug-Innenausstattung, seiner kleinsten Sparte.

SAFRAN prüfe eine Veräußerung von Vermögenswerten, die bis zu 1,5 Milliarden Euro wert sein könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Das Geschäft mit Kabinensitzen von SAFRAN, das zur selben Sparte gehört, steht laut Bericht nicht auf der Verkaufsliste.

SAFRAN prüfe separat auch den Verkauf seiner Bord-Entertainment-Produkte, schreibt die FT. SAFRAN habe eine Stellungnahme abgelehnt, heißt es im Bericht weiter.

DOW JONES

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

