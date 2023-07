SAFRAN-Aktie tiefer: SAFRAN mit Übernahme in den USA- Flight-Control-Geschäft von Raytheon-Tochter gekauft - Raytheon-Aktie tiefer

SAFRAN verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA.

Wie der französische Aerospace-Konzern mitteilte, übernimmt er das Flight-Control-Geschäft von Collins Aerospace, einer Tochter des US-Konzerns Raytheon Technologies . Das Übernahmeziel wird in dem reinen Barangebot mit 1,8 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet.

Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet. SAFRAN rechnet damit, dass der Geschäftsbereich 2024 einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 130 Millionen Dollar erzielen wird.

Die SAFRAN-Aktie verliert am Freitag an der EURONEXT zeitweise 0,07 Prozent auf 141,56 Euro. Papiere von Raytheon stehen im Handel an der NYSE zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 96,73 US-Dollar.

Von Adria Calatayud

PARIS (Dow Jones)