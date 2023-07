SAFRAN kauft Aktien zurück und hebt Jahresziel an - Aktie zieht an

In der ersten Jahreshälfte schaffte das Unternehmen einen Gewinn- und Umsatzanstieg, da sich der Narrowbody-Flugverkehr in einer starken Nachfrage nach Ersatzteilen niederschlug.

Der französische Luft- und Raumfahrtzulieferer meldete am Donnerstag einen bereinigten Umsatz von 5,68 Milliarden Euro für die drei Monate bis zum 30. Juni, was einem Anstieg von 26,5 Prozent auf berichteter Basis und 27 Prozent auf organischer Basis entspricht. "Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Lieferverpflichtungen trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette zu erfüllen", sagte CEO Olivier Andries.

Das bereinigte, wiederkehrende Betriebsergebnis, eine vielbeachtete Kennzahl, die Posten wie Kapitalgewinne oder Wertminderungen ausschließt, belief sich im ersten Halbjahr auf 1,40 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 33 Prozent (berichtet) und 27,3 Prozent (organisch) entspricht. Der freie Cashflow fiel von 1,67 Milliarden auf 1,46 Milliarden Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet SAFRAN nun mit einem bereinigten wiederkehrenden Betriebsergebnis von rund 3,1 Milliarden Euro gegenüber den bisher erwarteten 3 Milliarden Euro und einem Free Cashflow von mindestens 2,7 statt 2,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen bereinigten Umsatz von mindestens 23 Milliarden Euro. SAFRAN strebt an, sein Rückkaufprogramm bis Ende 2025 abzuschließen.

Im EURONEXT-Handel gewinnt die SAFRAN-Aktie zeitweise 1,72 Prozent auf 147,76 Euro.

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)