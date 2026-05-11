Saftec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saftec lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 31,71 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 2,20 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saftec 2,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 80,97 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 129,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,11 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at