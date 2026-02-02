Saftec: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Saftec ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saftec die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 80,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,66 Prozent auf 2,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at