Saftec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Saftec hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 56,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Saftec ein Ergebnis je Aktie von -32,100 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Saftec im vergangenen Quartal 2,43 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saftec 2,51 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at