|
03.08.2026 06:31:29
Saftec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Saftec hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 56,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Saftec ein Ergebnis je Aktie von -32,100 JPY vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Saftec im vergangenen Quartal 2,43 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saftec 2,51 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!