Saftec öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saftec hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,41 JPY. Im Vorjahresviertel waren 40,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 2,57 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saftec 2,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at