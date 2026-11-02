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02.11.2026 06:31:29
Saftec präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Saftec hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 57,32 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Saftec 47,41 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,25 Prozent zurück. Hier wurden 2,49 Milliarden JPY gegenüber 2,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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