Saga Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saga Metals gab am 20.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at