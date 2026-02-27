Saga Tankers ASA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Saga Tankers ASA gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 NOK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden -7,3 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saga Tankers ASA -18,1 Millionen NOK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 NOK. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 NOK ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 28,16 Millionen NOK gegenüber -19,37 Millionen NOK im Vorjahr ausgewiesen.

