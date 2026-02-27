|
27.02.2026 06:31:29
Saga Tankers ASA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Saga Tankers ASA gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 NOK je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden -7,3 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saga Tankers ASA -18,1 Millionen NOK umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 NOK. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 NOK ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 28,16 Millionen NOK gegenüber -19,37 Millionen NOK im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.