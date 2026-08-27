Saga Tankers ASA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Saga Tankers ASA hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,04 NOK gegenüber -0,070 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,4 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 202,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -27,8 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at