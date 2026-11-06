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06.11.2026 06:31:28
Saga Tankers ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Saga Tankers ASA hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Saga Tankers ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1,8 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 103,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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