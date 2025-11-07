Saga Tankers ASA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Saga Tankers ASA hat am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 367,00 Prozent auf 48,2 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -18,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at