Sagami Chain: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sagami Chain veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 9,45 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sagami Chain 9,78 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sagami Chain im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at