Sagami Chain stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sagami Chain hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,81 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,90 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 9,82 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at