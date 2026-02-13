Sagami Chain stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sagami Chain hat am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,94 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at