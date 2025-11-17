Sagami Rubber Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sagami Rubber Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,81 JPY gegenüber 19,72 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 1,33 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

