16.02.2026 06:31:31
Sagami Rubber Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sagami Rubber Industries lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,530 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,38 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,39 Milliarden JPY ausgewiesen.
