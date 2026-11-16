Sagami Rubber Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sagami Rubber Industries hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sagami Rubber Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,810 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,55 Prozent auf 1,63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at