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10.08.2026 06:31:29
Sagami Rubber Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sagami Rubber Industries äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,38 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,830 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,64 Prozent auf 1,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sagami Rubber Industries 1,79 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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