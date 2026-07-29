Sagar Cements: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sagar Cements veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,15 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,570 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,28 Prozent auf 7,06 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at