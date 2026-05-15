Sagar Cements mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sagar Cements hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,65 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -5,590 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sagar Cements mit einem Umsatz von insgesamt 7,87 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,59 Prozent gesteigert.

Sagar Cements hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -16,580 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 26,50 Milliarden INR, während im Vorjahr 22,11 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 10,400 INR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 26,16 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at