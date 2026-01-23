Sagar Cements: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sagar Cements hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,90 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,170 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sagar Cements im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,91 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at