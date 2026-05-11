Sagar Productions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sagar Productions veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sagar Productions 0,140 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sagar Productions in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 77,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,8 Millionen INR im Vergleich zu 70,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,930 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sagar Productions ein EPS von 0,020 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 18,59 Millionen INR, gegenüber 86,47 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 78,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at