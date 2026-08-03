Sagarsoft (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sagarsoft (India) ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sagarsoft (India) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,760 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sagarsoft (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 544,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 405,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at