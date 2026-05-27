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27.05.2026 06:31:29
Sagarsoft (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sagarsoft (India) präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Sagarsoft (India) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10,22 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 373,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Sagarsoft (India) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 11,720 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,59 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 1,64 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Sagarsoft (India) 1,42 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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